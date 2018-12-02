Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
15:10, 02 Декабря 2018
фото: pixabay.com

Жителям Карелии предлагают за свой счет компенсировать лесные потери

Загрузка...

Накануне Нового года проект "ПосадиЛес" запустил всероссийскую акцию "100 тысяч новых елок стране" и предлагает жителям Карелии частично компенсировать лесные потери от вырубки деревьев к празднику.

Для этого на сайте проекта PosadiLes.ru можно выбрать количество деревьев, внести взнос на их посадку и оформить сертификат о вкладе в восстановление леса. Новые ели будут высажены весной силами активистов движения ЭКА на пострадавших лесных территориях, сообщается на сайте "64 Параллель".

Сертификат от проекта "ПосадиЛес" будет оригинальным новогодним подарком для близких. Вместо открытки в него можно вписать текст поздравления с пожеланиями и посвятить будущий лес своим родным, друзьям или коллегам. После посадки сервис вышлет обладателю сертификата фото и GPS-координаты саженцев.

"Ежегодно в России к Новому году вырубается несколько миллионов елей, многие из которых даже не находят своего покупателя, — отмечает директор Движения ЭКА Елена Горохова. — Мы хотим обратить внимание граждан на эту проблему и призвать их к осознанному выбору главного новогоднего символа. Давайте вместе подарим нашей стране настоящий живой еловый лес в Новом году".

За три года реализации проекта "ПосадиЛес" было высажено более 380 тысяч деревьев в 16 регионах России. В народном финансировании посадок приняли участие более 3400 человек. Молодые деревья высаживаются волонтерами на территориях, специально подготовленных местными лесничествами, которые осуществляют последующий уход за деревьями. На сайте можно оплатить посадку любого количества деревьев либо подписаться на ежемесячный платеж. Посмотреть отчеты с посадок можно здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
German
2018-12-02 15:24:34
Очередная глупость приближенных к коррупционной власти " общественников " . Воруют о дни и те же , а восстанавливать предлагают нищим гражданам .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.11.2018, 19:10
Ани Лорак после расставания с мужем выложила интимное фото с Лазаревым
28.11.2018, 13:59
В Петрозаводске на улице нашли труп
01.12.2018, 10:29
Странный гул напугал пол-Петрозаводска в первый день зимы
27.11.2018, 15:39
Просто космос какой-то
27.11.2018, 11:26
Участником свадебного кортежа, перекрывшего перекресток в Петрозаводске, оказался депутат молодежного парламента
25.11.2018, 09:30
ФОТО: Житель Петрозаводска упал в трубу в центре города

Аналитика

30.11.2018 13:03
Капитал
"Руки, голова и технология – вот что нужно для качественной уборки города" 1
Директор компании "ТехРент" Борис Сидоров рассказал, как предприятие оснащено техникой и почему трактор "Беларус" настоящий хозяин никогда не заменит на импортный погрузчик.
Взрывной бизнес
29.11.2018 13:34
Профицит на дефиците 3
28.11.2018 13:52
Просто космос какой-то 11
27.11.2018 15:39
Эталонный Водоканал 1
27.11.2018 15:35
Вся аналитика

Чтиво

30.11.2018 14:54
Без политики
Катаракта у всех впереди. Что делать?
Если всю жизнь вынуждены были пользоваться очками и вдруг начали хорошо читать без них – вам к офтальмологу.
Праздник должен быть праздником, не так ли?
30.11.2018 12:29
Колокола древнего Валаама звонят над Финляндией 3
30.11.2018 10:00
Порхать как бабочка и жалить, как пчела
28.11.2018 16:03
архив чтиво

Медиа

#Карелиянапрокат - КВАДРОЦИКЛЫ
27.11.2018 13:42
все фото и видео

Опрос

Сколько вы готовы потратить на подготовку к Новому году?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»