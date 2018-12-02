Жителям Карелии предлагают за свой счет компенсировать лесные потери

Накануне Нового года проект "ПосадиЛес" запустил всероссийскую акцию "100 тысяч новых елок стране" и предлагает жителям Карелии частично компенсировать лесные потери от вырубки деревьев к празднику.

Для этого на сайте проекта PosadiLes.ru можно выбрать количество деревьев, внести взнос на их посадку и оформить сертификат о вкладе в восстановление леса. Новые ели будут высажены весной силами активистов движения ЭКА на пострадавших лесных территориях, сообщается на сайте "64 Параллель".

Сертификат от проекта "ПосадиЛес" будет оригинальным новогодним подарком для близких. Вместо открытки в него можно вписать текст поздравления с пожеланиями и посвятить будущий лес своим родным, друзьям или коллегам. После посадки сервис вышлет обладателю сертификата фото и GPS-координаты саженцев.

"Ежегодно в России к Новому году вырубается несколько миллионов елей, многие из которых даже не находят своего покупателя, — отмечает директор Движения ЭКА Елена Горохова. — Мы хотим обратить внимание граждан на эту проблему и призвать их к осознанному выбору главного новогоднего символа. Давайте вместе подарим нашей стране настоящий живой еловый лес в Новом году".

За три года реализации проекта "ПосадиЛес" было высажено более 380 тысяч деревьев в 16 регионах России. В народном финансировании посадок приняли участие более 3400 человек. Молодые деревья высаживаются волонтерами на территориях, специально подготовленных местными лесничествами, которые осуществляют последующий уход за деревьями. На сайте можно оплатить посадку любого количества деревьев либо подписаться на ежемесячный платеж. Посмотреть отчеты с посадок можно здесь.