Жителям Карелии предложили убежать от «нечисти» (ФОТО)

В Петрозаводске пройдет тематический трейл-забег по мотивам русских сказок под названием «Кикимора трейл».

4 июня в Петрозаводске пройдет трейл-забег по мотивам русских сказок «Кикимора трейл». Об этом информирует министерство образования и спорта Карелии.

Участникам забега предстоит убежать от представителей «нечисти».

«Задача участников — не просто преодолеть дистанцию, но и убежать от „лесной нечисти“, чтобы она не смогла сорвать ленточку-жизнь, которая будет закреплена у участников на поясе. Таких ленточек у каждого будет три. До финиша нужно прибежать хотя бы с одной ленточкой, чтобы получить заветную медаль», — сообщают в министерстве.

Организаторы предлагают две дистанции — 7 км. для взрослых участников и 2,5 км. для детей. На маршруте участников ждут подъемы, спуски, тропы, буреломы и «сказочная нечисть».