Жителям Карелии рассказали о клуше с изящной фигурой

В Минприроды Карелии рассказали об одном из краснокнижных подвидов чайки.

В большом толковом словаре слово клуша сперва трактуется как курица-наседка и нерасторопная женщина и лишь потом — птица семейства чаек с черно-белым оперением.



Почему же, если клуша — чайка, то в народном сознании она ассоциируется с курицей? Специалисты считают, что птиц так назвали независимо друг от друга, а связь одна — звукоподражание от диалектных слов «клыкать», «клукать», означающих всхлипывание. Такие звуки можно услышать и от чайки, и от курицы.



Так кто же такая клуша? Это один из краснокнижных подвидов чайки. По величине она почти не уступает серебристой чайке, но имеет более изящное туловище и более темный цвет оперения.



У клуши довольно большой размах крыла — у некоторых особей он достигает 140-150 сантиметров. Благодаря своим мощным крыльям птица может отправиться даже в открытый океан в поисках пищи.



При этом, как отметили специалисты, статус клуши уязвим из-за освоения людьми территорий ее обитания и загрязнения окружающей среды.



На территории Карелии гнездится до половины птиц российской популяции - это примерно 8–9 тысяч особей, в числе которых 3,5–4 тысячи гнездящихся пар.



В Карелии клуша появляется во второй половине апреля. Гнездится на островах как морских, так и пресных водоемов и колониями, и отдельными парами вместе с другими чайками.



Гнезда клуша устраивает из растительных материалов на каменистых и поросших травой берегах обычно недалеко от воды.



Число птиц в колониях обычно не превышает нескольких десятков особей. На Белом море известно лишь несколько больших колоний по 100–400 пар, на Онежском озере в самой крупной из них в разные годы насчитывалось от 91 до 189 пар.



В августе часть птиц собирается в районах с богатыми и доступными источниками корма. Улетает из Карелии клуша в сентябре–октябре.