Жителям Карелии разъяснили, куда жаловаться на банки

Национальный банк по Карелии подготовил рекомендации, куда обращаться с жалобами на кредитные организации.

Новые возможности дает мобильное приложение "ЦБ онлайн".

"Это своего рода "горячая кнопка", которая позволит пользователям в круглосуточном режиме получать ответы на интересующие вопросы. Например, заемщик может прямо во время визита в банк задать в приложении вопрос, обязан ли он покупать страховку, которую ему предлагает кредитор. Приложение «ЦБ онлайн» - еще один доступный для каждого канал взаимодействия Банка России и жителей всех регионов страны, который поможет защитить права потребителей финансовых услуг", - пояснил управляющий региональным Отделением Северо-Западного главного управления Центробанка - Национального банка по Республике Карелия - Вадим Чекан.

О жалобах на банки читайте в интернет-газете "Вести Карелии".