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Жителям Карелии разрешили ловить рыбу сетями на Белом море

Новости. Общество
14:30, 01 Июня 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/ Юрий Смитюк

Новые правила рыболовства дают возможность жителям городских и прибрежных населенных пунктов Карелии ловить рыбу сетями в Белом море, сообщил сенатор Игорь Зубарев.

С 1 сентября в России вступят в силу новые правила рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна. Накануне, 31 мая, Минюст РФ зарегистрировал документ, подготовленный Минсельхозом. Среди изменений, которых давно ждали в Карелии, – жителям городских и прибрежных населенных пунктов республики разрешено ловить рыбу сетями в Белом море без путевки, рассказал сенатор Игорь Зубарев.


Совет Федерации

«Нам удалось доказать, что жители как сельских, так и городских населенных пунктов, которые хотят ловить рыбу, никак не влияют на увеличение промысловой нагрузки на запасы водных биоресурсов Белого моря. Наша поправка вошла в новую редакцию правил рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна. Теперь жители городских прибрежных населенных пунктов также получили право рыбачить на Белом море», - пояснил Игорь Зубарев.

Напомним, вопросом отмены запрета на сетной лов в акватории Белого моря карельские парламентарии занимаются с 2009 года, активно работая с федеральными ведомствами. С 2014 году удалось добиться того, чтобы гражданам, зарегистрированным по месту жительства в сельских прибрежных населенных пунктах Карелии, разрешили осуществлять любительское рыболовство. Но иногда у контролирующих органов возникают сложности в определении конкретного прибрежного населенного пункта. Населенные пункты республики, жители которых традиционно осуществляют промысел в карельской части Белого моря, размещены не только непосредственно на берегу (примыкают к береговой полосе), но также находятся в устьях рек, впадающих в море. Как следствие, ввиду отсутствия единого и четкого определения «прибрежный населенный пункт», создаются предпосылки по привлечению к административной ответственности местных жителей, осуществляющих любительское рыболовство в Белом море.

«Когда готовились правила в 2014 году, Минсельхоз России использовал новую юридическую формулировку «сельские прибрежные населенные пункты». Эта формулировка не встречалась ранее в нормативных актах и, как следствие, правоохранительные органы не знали, как ею воспользоваться. Наши рыбаки-любители стали попадать на штрафы. Мы вместе с депутатским корпусом, правительством Карелии начали искать пути решения этой проблемы. Однако, на уровне региона прокуратора запретила издавать дополнительные акты, регулирующие эти отношения. Пришлось поднимать этот вопрос на площадке Совета Федерации и делать официальный запрос на министра сельского хозяйства РФ с просьбой урегулировать эту ситуацию. К сожалению, из-за бюрократических процедур, пока эта норма сохраняется в новых правилах рыболовства. Но вода камень точит. Мы обязательно внесем изменения в правила рыболовства, уточнив термин. Жители Беломорского, Кемского и Лоухского районов должны спокойно ловить рыбу для своих семей, как это делали их деды и прадеды», - считает парламентарий.

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Комментарии

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Жорж
2021-06-01 14:51:53
Форель там ещё разведите и ухряпайте Белое море . как Карельские озёра .
Гость
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