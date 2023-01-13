Жителям Карелии разрешили вылавливать горбушу

С 2023 года в Правила рыболовства внесены изменения, разрешающие лов горбуши гражданам в целях осуществления любительского рыболовства.

Об этом сообщил глава Минсельхоза Владимир Лабинов на своем Telegram-канале.

«Горбуша, которая заходит на нерест в реки северной части Карелии является объектом промышленного рыболовства. Ежегодно научно-исследовательской организацией определяется величина квоты ее добычи (вылова) в целях осуществления промышленного рыболовства, которая распределяется между рыбодобывающими организациями решением Комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб Республики Карелия. С 2023 года в Правила рыболовства внесены изменения, разрешающие лов горбуши гражданам в целях осуществления любительского рыболовства, суточная норма ее вылова составляет 25 кг» - пи шет министр.

Владимир Лабинов напомнил, что при осуществлении любительского рыболовства гражданам необходимо соблюдать установленные Правилами рыболовства ограничения по районам и срокам.

Ранее сообщалось, суд в Карелии прекратил уголовное дело против рыбаков, незаконно ловивших ряпушку.