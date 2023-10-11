Жителям Карелии с аритмией больше не нужно ездить на лечение в федеральные клиники

В Республиканской больнице выполнили 153 операции пациентам со сложными нарушениями сердечного ритма.
С 2022 года в Республиканской больнице им. В. А. Баранова медики выполнили 153 операции радиочастотной абляции и криоабляции пациентам со сложными нарушениями сердечного ритма.
До этого времени людей с такими патологиями направляли в федеральные клиники, сообщили в карельском Минздраве.
«Цель операции абляции — нейтрализовать клетки, которые провоцируют аритмию. Суть процедуры заключается в том, что в полость сердца вводятся специальные катетеры — электроды, которые дают радиочастотные импульсы, блокирующие патологические участки сердечной ткани», — сказано в пресс-релизе министерства.
В результате восстановливается нормальный ритм сердца, исключается хроническая аритмия.
Длится операция радиочастотной абляции 2-3 часа, после пациент находится в стационаре под наблюдением специалистов до двух суток.
«Осложнения после абляции встречаются редко, а риск рецидива крайне мал. Проведение абляции обеспечивает частичную отмену лекарственных препаратов, применявшихся для лечения аритмии», — заявили в республиканском Минздраве.
Операционная кардиохирургического отделения Республиканской больницы оснащена сложным оборудованием: аппаратом для навигации и картирования нарушений ритма.
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