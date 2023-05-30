Жителям Карелии советуют держать присосавшегося клеща в морозилке

Куда в Петрозаводске нести клеща после того, как удалось его снять с себя.

Как пишет «Фактор News», если клещ присосался, то он плотно сидит на коже, его нельзя смахнуть, и его тельце раздуто. Самостоятельно извлекать клеща надо очень аккуратно, для удобства можно воспользоваться увеличительным стеклом. Но лучше всего сразу ехать к врачу и доверить эту процедуру специалисту – риск случайно повредить клеща в домашних условиях крайне велик.

Если клеща получилось снять, то его необходимо отнести на анализ. Исследование клещей проводит ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» (ул. Пирогова, 12). Клеща (целого и даже повреждённого) доставляют в чистом, герметичном контейнере. Если доставить клеща сразу после удаления не получится, то его можно хранить в морозилке.

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