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Жителям Карелии старше 65 лет на самоизоляции продлят больничный

Новости. Общество
14:46, 17 Апреля 2020
фото: © pixabay.com
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Работающим гражданам старше 65 лет, находящимся на самоизоляции, будет продлен больничный с 20 по 30 апреля, сообщили в региональном отделение Фонда соцстрахования РФ по Карелии.

Порядок дистанционного оформления листков нетрудоспособности для работающих граждан 65 лет и старше в период с 20 по 30 апреля будет аналогичен тому, что действует в период с 6 по 19 апреля.

Расчет пособия по временной нетрудоспособности для граждан пожилого возраста будет проходить по общим правилам из среднего заработка за 2 предшествующих календарных года.

Об особенностях заполнения реестров сведений специалисты отделения Фонда расскажут на вебинаре 20 апреля в 15.00. Участие в вебинаре бесплатное.

Ссылка на регистрацию.

Телефон "горячей" линии отделения Фонда – (8 8142)79-10-28.

Напомним, глава Карелии продлил режим самоизоляции до 15 апреля.

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Комментарии

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новый
2020-04-17 14:51:07
Все равно будут шастать по магазинам после 11 часов. Лучше поместить подальше от населенных пунктов в комфортные условия туристических баз.
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