Жителям Кукковки и Голиковки вернули электричество

В субботу дважды происходило аварийное отключение электричества в домах жителей Кукковки и Голиковки.

По информации пресс-службы администрации Петрозаводска, специалисты "ОРЭС-Петрозаводск" восстановили электроснабжение районов Кукковка и Голиковка.

Напомним, в результате отключения, произошедшего сегодня в 20.15 на одной из кабельных линий, без электроснабжения остались более 6 тысяч жителей в 186 домах.

Первое аварийное отключение этих районов от электричества произошло в 11.50, тогда без света остались 270 домов.