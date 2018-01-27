Жителям Кукковки и Голиковки вернули электричество

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В субботу дважды происходило аварийное отключение электричества в домах жителей Кукковки и Голиковки.
По информации пресс-службы администрации Петрозаводска, специалисты "ОРЭС-Петрозаводск" восстановили электроснабжение районов Кукковка и Голиковка.
Напомним, в результате отключения, произошедшего сегодня в 20.15 на одной из кабельных линий, без электроснабжения остались более 6 тысяч жителей в 186 домах.
Первое аварийное отключение этих районов от электричества произошло в 11.50, тогда без света остались 270 домов.
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