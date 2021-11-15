Жителям Петрозаводска обещают показывать в онлайне уровень загазованности районов города

Петрозаводская компания, учредителем которой является Петрозаводский государственный университет, получила грант на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по разработке системы автономного мониторинга экологического состояния окружающей среды.

Проект стал одним из победителей конкурса «Арктический стартап» от Фонда венчурных инвестиций Карелии.

Как сообщили в пресс-службе правительства, система мониторинга будет состоять из беспроводных датчиков и цифровой платформы. Датчики фиксируют два вида показателей — экологические и метеорологические. К первым относятся уровень шума, пыли, загазованности и состояние деревьев, ко вторым — температура, влажность и солнечная активность. Их комплексное измерение позволяет оценивать и контролировать негативное влияние антропогенных и природных факторов на экологическую обстановку.

Для проведения исследований датчики установят в двух точках Петрозаводска — на проспекте Ленина в месте наиболее интенсивного движения транспорта и на территории Ботанического сада для контроля. Данные будут поминутно передаваться на цифровую платформу. Задача исследователей — выявить зависимость мониторинговых показателей от изменения транспортного потока.

Цель проекта — сделать экологический мониторинг доступным не только для госорганов, но и для всех жителей, чтобы они могли в режиме реального времени увидеть уровень загрязнения в конкретной точке города. Такие данные помогут населению выбирать наиболее благоприятные районы для покупки жилья или прогулок.