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Жителям Петрозаводска обещают показывать в онлайне уровень загазованности районов города

Новости. Общество
09:47, 20 Декабря 2021

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Петрозаводская компания, учредителем которой является Петрозаводский государственный университет, получила грант на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по разработке системы автономного мониторинга экологического состояния окружающей среды.

Проект стал одним из победителей конкурса «Арктический стартап» от Фонда венчурных инвестиций Карелии.

Как сообщили в пресс-службе правительства, система мониторинга будет состоять из беспроводных датчиков и цифровой платформы. Датчики фиксируют два вида показателей — экологические и метеорологические. К первым относятся уровень шума, пыли, загазованности и состояние деревьев, ко вторым — температура, влажность и солнечная активность. Их комплексное измерение позволяет оценивать и контролировать негативное влияние антропогенных и природных факторов на экологическую обстановку.

Для проведения исследований датчики установят в двух точках Петрозаводска — на проспекте Ленина в месте наиболее интенсивного движения транспорта и на территории Ботанического сада для контроля. Данные будут поминутно передаваться на цифровую платформу. Задача исследователей — выявить зависимость мониторинговых показателей от изменения транспортного потока.

Цель проекта — сделать экологический мониторинг доступным не только для госорганов, но и для всех жителей, чтобы они могли в режиме реального времени увидеть уровень загрязнения в конкретной точке города. Такие данные помогут населению выбирать наиболее благоприятные районы для покупки жилья или прогулок.

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Комментарии

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кир
2021-12-20 10:15:48
Это нам надо?
Leopol'd
2021-12-20 11:09:13
кир, тебе вискаса и фантика на веревочке достаточно.
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