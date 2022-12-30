Жителям Петрозаводска предлагают начать новый год с «Забега желаний»

В первый день нового года петрозаводчане могут принять участие в «Забеге желаний».

Сегодня, 1 января, в столице Карелии стартует новогодний «Забег желаний». Сторонники здорового образа жизни смогут в праздничной атмосфере поздравить друг друга с Новым годом и начать его спортивно. Старт в 12.00 от ротонды на Онежской набережной, сообщили в администрации города.

Организаторы предлагают всем бегунам поучаствовать в конкурсе новогодних костюмов или просто надеть новогодний колпак. Каждого, кто выйдет на старт в наряде, ждет маленький подарок, а самых креативных наградят чем-то особенным.

Забег не носит соревновательный характер: для участия в нем не нужна регистрация, дистанции пробега доступны даже новичкам.