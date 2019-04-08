Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
18:20, 08 Апреля 2019
фото: Правительство Карелии

Жителям Петрозаводска предлагают выбрать деревья-памятники

Загрузка...

В народном конкурсе, во время которого будут определены уникальные растения, может принять участие каждый горожанин, сообщили в администрации Петрозаводска.

Основу массива зеленых насаждений столицы Карелии составляют деревья. Наряду со зданиями и сооружениями они не только создают уникальный облик Петрозаводска, но и являются живыми хранителями истории. Часто ли мы задумываемся о том, что некоторые из растущих сегодня на наших улицах деревьев были высажены во времена Александра I, Наполеона и Пушкина?

Более 45 лет назад ученые Карельского научного центра составили список деревьев–памятников Петрозаводска, в который включены зеленые насаждения, уникальные своим возрастом, необычной формой или нехарактерным для своего вида местом произрастания. Сейчас все они нанесены на карту.

Однако, как утверждают специалисты, растений, достойных занесения в памятный список, еще очень много. И если в вашем дворе, любимом парке или сквере, по пути на работу или на учебу растет крупное или маленькое дерево, отличающееся от всех остальных, – остановитесь, сфотографируйте или нарисуйте его, заполните форму или анкету, присоединившись тем самым к написанию истории Петрозаводска вместе со специалистами.

В анкете деревьев-памятников необходимо охарактеризовать дерево (вид, место произрастания, высоту, окружность ствола на высоте 1,3 м, состояние - здоровое, ослабленное, усыхающее). По возможности, следует описать историю растения.
Заявителю следует назвать фамилию, имя и отчество, номер телефона для связи (адрес электронной почты), предпочтительный способ связи и указать дополнительную информацию о себе.

Подробную информацию об участии в конкурсе можно узнать по телефону 71-35-66, (электронный адрес: arina.eglacheva@petrozavodsk-mo.ru).

После того как анкета будет получена специалистами администрации, они проведут обследование указанного дерева, при необходимости свяжутся с заявителем, чтобы уточнить детали.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.04.2019, 23:30
Посмотрите, как выглядит Кончита Вурст без грима и бороды
05.04.2019, 19:40
Сын Сергея Зверева признался, что тяжело болен
04.04.2019, 18:20
Сотрудники ДПС выручили из беды женщину, застрявшую на улице Чапаева
07.04.2019, 11:48
Полиция нашла исчезнувшую в феврале девушку
07.04.2019, 11:00
ВИДЕО: В Петрозаводске внедорожник сорвался с буксира и перевернулся
01.04.2019, 10:17
Назначен исполняющий обязанности министра образования Карелии

Аналитика

Сегодня 13:04
Капитал
Рапорт "под елочку" и десять миллионов на устранение недоделок 1
Правительству Карелии пришлось выделять бюджетные средства на приведение жилья для переселенцев из аварийного фонда в соответствие со строительными нормами и правилами.
Нет доверия
Сегодня 11:59
Когда церковь потребует Кижи? 5
04.04.2019 15:55
Противники форелевой фермы судятся с Минсельхозом Карелии
03.04.2019 16:01
"Это – наше болото" 2
03.04.2019 13:39
Вся аналитика

Чтиво

02.04.2019 11:20
Без политики
"Свобода нищего поэта" 1
В Петрозаводске издан посмертный сборник стихов журналиста Сергея Куттуева.
Легкий путь узнать о легких
02.04.2019 09:11
"Костная клиника": правильный подход к лечению боли в спине
01.04.2019 13:46
"Просто сжимается сердце"
29.03.2019 10:00
архив чтиво

Медиа

РЕЗОНАНС на ТНТ-ОНЕГО
04.04.2019 14:29
все фото и видео

Опрос

Почему в Петрозаводске каждый год проблема с асфальтом на дорогах?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»