Жителям Петрозаводска предлагают выбрать деревья-памятники

В народном конкурсе, во время которого будут определены уникальные растения, может принять участие каждый горожанин, сообщили в администрации Петрозаводска.

Основу массива зеленых насаждений столицы Карелии составляют деревья. Наряду со зданиями и сооружениями они не только создают уникальный облик Петрозаводска, но и являются живыми хранителями истории. Часто ли мы задумываемся о том, что некоторые из растущих сегодня на наших улицах деревьев были высажены во времена Александра I, Наполеона и Пушкина?

Более 45 лет назад ученые Карельского научного центра составили список деревьев–памятников Петрозаводска, в который включены зеленые насаждения, уникальные своим возрастом, необычной формой или нехарактерным для своего вида местом произрастания. Сейчас все они нанесены на карту.

Однако, как утверждают специалисты, растений, достойных занесения в памятный список, еще очень много. И если в вашем дворе, любимом парке или сквере, по пути на работу или на учебу растет крупное или маленькое дерево, отличающееся от всех остальных, – остановитесь, сфотографируйте или нарисуйте его, заполните форму или анкету, присоединившись тем самым к написанию истории Петрозаводска вместе со специалистами.

В анкете деревьев-памятников необходимо охарактеризовать дерево (вид, место произрастания, высоту, окружность ствола на высоте 1,3 м, состояние - здоровое, ослабленное, усыхающее). По возможности, следует описать историю растения.

Заявителю следует назвать фамилию, имя и отчество, номер телефона для связи (адрес электронной почты), предпочтительный способ связи и указать дополнительную информацию о себе.

Подробную информацию об участии в конкурсе можно узнать по телефону 71-35-66, (электронный адрес: arina.eglacheva@petrozavodsk-mo.ru).

После того как анкета будет получена специалистами администрации, они проведут обследование указанного дерева, при необходимости свяжутся с заявителем, чтобы уточнить детали.