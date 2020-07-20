890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Памяти Эдмунда Белковского
Сегодня 15:45
Умер знаменитый ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев
20.07.2020 21:05
В Петрозаводск завезли фрукты с бурой монилиозной гнилью 11
Сегодня 11:44
Членам наркогруппировки в Карелии грозит пожизненный срок за сбыт наркотиков 4
Сегодня 11:42
Федеральный канал показал, как мажор, совершивший смертельное ДТП, безнаказанно гоняет по Петрозаводску (ВИДЕО) 3
Сегодня 09:28
Роспотребнадзор Карелии ищет пострадавших из-за отмены концертов в Петрозаводске 1
Сегодня 07:25

Жителям Петрозаводска предлагают выбрать места отдыха для благоустройства в 2021 году

Новости. Общество
18:20, 21 Июля 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
Загрузка...

В столице Карелии стартует интернет-голосование по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в следующе году в первоочередном порядке.

По сообщению администрации города, голосование пройдет с 25 по 31 июля на платформе "Активный горожанин".

Среди предлагаемых к выбору для благоустройства - места для отдыха и прогулок в нескольких районах карельской столицы:

- Кукковка: территория в районе здания Городской детской поликлиники № 2, Сортавальский бульвар, Пригородный парк в районе Петрозаводского дома-интерната для ветеранов;

- Зарека: Якорный парк;

- Голиковка: Машезерский сквер, Тихий сквер;

- Центр: Петровский сад, Сквер имени Юрия Гагарина, территория стадиона "Юность", Центральный сквер, Прибрежная зона реки Лососинка (от набережной Онежского озера до улицы Луначарского);

- Перевалка: парк Шиловка, часть территории Локомотивного сквера, Пристанционный сквер, парк Еловый Островок, часть территории парка Зеленый Берег, стадион в районе Средней общеобразовательной школы № 20;

- Древлянка: территория в районе Городской поликлиники № 1, лыжная база "Олимп", территория, ограниченная ЖК "Снегири", ТРК "Лотос Плаза", Лесным проспектом и Сыктывкарской улицей, территория в районе Сыктывкарской улицы и ЖК "Снегири", территория в районе Парковой улицы;

- Октябрьский: территория Городской детской поликлиники № 1, Нобельский сквер;

- Соломенное: территория в районе улицы Труда, местечко Пески, стадион на Ботанической улице;

- Сулажгора: парк Сулажгорский Питомник;

- Рыбка: родник Сулажгорский.

С дизайн-проектами общественных территорий можно ознакомиться на сайте администрации.

Интернет-голосование доступно с 25 июля (с 09.00) по 31 июля (до 21.00) на платформе "Активный горожанин". Регистрация в личном кабинете проводится через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Для этого необходимо ввести логин и пароль, используемые на сайте Госуслуг.

Напомним, изменились сроки подачи заявок на благоустройство дворов в Петрозаводске.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.07.2020, 17:30
Главный кардиолог Карелии рассказал, как спастись от инфаркта
17.07.2020, 12:34
Задержан председатель Петросовета Геннадий Боднарчук (СРОЧНО)
16.07.2020, 16:46
Главный кардиолог Карелии: "Мужчины – это "кардиологический слабый пол"
19.07.2020, 15:32
Подросток утонул в Петрозаводске на Ключевском карьере
14.07.2020, 19:40
Коммунисты собирают миллиард рублей, чтобы спасти от захвата совхоз им. Ленина (ВИДЕО)
14.07.2020, 15:08
Дебоширка, снятая с самолета в Петрозаводске, устроила скандал в полиции (ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 15:45
Обществоведение
Памяти Эдмунда Белковского
Ушёл из жизни заслуженный врач Карелии, известный реаниматолог Эдмунд Эдмундович Белковский.
На защиту карельских озер с… "обновленной Конституцией" 3
20.07.2020 16:33
Свалка с видом на память
17.07.2020 14:13
Андрей Малафеев: "Наша задача – помочь каждому пациенту с инфарктом" 6
16.07.2020 16:29
Север Карелии раздадут на "арктические гектары" 6
16.07.2020 13:47
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:55
Без политики
Нижнее бельё, купальники и пижамы с большой скидкой
В магазине Jolidon каждая женщина найдет себе подарок по своему вкусу и размеру.
Квартира в несколько кликов: почему не стоит затягивать с покупкой жилья в ипотеку
17.07.2020 09:00
Расслабляться рано, но и напрягаться не стоит
13.07.2020 09:20
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»