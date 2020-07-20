Жителям Петрозаводска предлагают выбрать места отдыха для благоустройства в 2021 году

В столице Карелии стартует интернет-голосование по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в следующе году в первоочередном порядке.

По сообщению администрации города, голосование пройдет с 25 по 31 июля на платформе "Активный горожанин".

Среди предлагаемых к выбору для благоустройства - места для отдыха и прогулок в нескольких районах карельской столицы:

- Кукковка: территория в районе здания Городской детской поликлиники № 2, Сортавальский бульвар, Пригородный парк в районе Петрозаводского дома-интерната для ветеранов;

- Зарека: Якорный парк;

- Голиковка: Машезерский сквер, Тихий сквер;

- Центр: Петровский сад, Сквер имени Юрия Гагарина, территория стадиона "Юность", Центральный сквер, Прибрежная зона реки Лососинка (от набережной Онежского озера до улицы Луначарского);

- Перевалка: парк Шиловка, часть территории Локомотивного сквера, Пристанционный сквер, парк Еловый Островок, часть территории парка Зеленый Берег, стадион в районе Средней общеобразовательной школы № 20;

- Древлянка: территория в районе Городской поликлиники № 1, лыжная база "Олимп", территория, ограниченная ЖК "Снегири", ТРК "Лотос Плаза", Лесным проспектом и Сыктывкарской улицей, территория в районе Сыктывкарской улицы и ЖК "Снегири", территория в районе Парковой улицы;

- Октябрьский: территория Городской детской поликлиники № 1, Нобельский сквер;

- Соломенное: территория в районе улицы Труда, местечко Пески, стадион на Ботанической улице;

- Сулажгора: парк Сулажгорский Питомник;

- Рыбка: родник Сулажгорский.

С дизайн-проектами общественных территорий можно ознакомиться на сайте администрации.

Интернет-голосование доступно с 25 июля (с 09.00) по 31 июля (до 21.00) на платформе "Активный горожанин". Регистрация в личном кабинете проводится через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Для этого необходимо ввести логин и пароль, используемые на сайте Госуслуг.

Напомним, изменились сроки подачи заявок на благоустройство дворов в Петрозаводске.