Изменились сроки подачи заявок на благоустройство дворов в Петрозаводске

Приём документов на участие в программе в 2021 году завершится 31 июля, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Ранее сообщалось, что подать заявки необходимо не позднее 1 сентября.

Все контракты на работы в рамках федерального проекта на 2021 год должны быть заключены до конца текущего месяца.

Помимо этого, чтобы до 2024 года обеспечить благоустройство максимально возможного количества дворов, с 2021 года за счет субсидии из федерального бюджета и бюджета Карелии будет финансироваться только минимальный перечень работ: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек и урн.

При подаче заявок необходимо указывать средства субсидии только по минимальному перечню.



При необходимости все остальные виды работ рекомендуется осуществлять с привлечением иных источников финансирования.



Консультации можно получить по телефонам: 71-34-87 и 71-34-86.