Жителям Петрозаводска предлагают жаловаться на работу общественного транспорта в ЕДДС

Единая дежурно-диспетчерская служба круглосуточно принимает звонки от петрозаводчан по нарушениям в работе общественного транспорта, сообщили в администрации города.

Сообщить о ненадлежащем состоянии салонов общественного транспорта, о нарушениях расписания или действующих ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, можно в ЕДДС. Звонки принимаются круглосуточно по номеру телефона 051. Все поступившие сообщения передаются в администрацию города для принятия мер.

В мэрии напомнили, сотрудники комитета ЖКХ и управления по делам ГО и ЧС ежедневно инспектируют троллейбусы и автобусы. Они проверяют регулярность санитарной обработки салонов, наличие дезинфицирующих средств, "масочный режим".

Ранее в Карелии депутат заявила про опасность троллейбусов.