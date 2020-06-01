890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Снимки фотографа из Петрозаводска опубликовал культовый журнал "Vogue" (ФОТО) 2
Сегодня 07:15
Житель Петрозаводска остался без телефона после отдыха на природе 1
01.06.2020 18:00
Национальный парк в Карелии вошел в топ-10 самых красивых парков России
01.06.2020 17:20
В Карелии первая группа зараженных COVID-19 строителей Белопорожской ГЭС доставлена в клинику
01.06.2020 20:12
У клещей в Карелии выявлен китайский вирус 6
Сегодня 12:15

Жителям Петрозаводска предлагают жаловаться на работу общественного транспорта в ЕДДС

Новости. Общество
16:08, 02 Июня 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
Загрузка...

Единая дежурно-диспетчерская служба круглосуточно принимает звонки от петрозаводчан по нарушениям в работе общественного транспорта, сообщили в администрации города.

Сообщить о ненадлежащем состоянии салонов общественного транспорта, о нарушениях расписания или действующих ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, можно в ЕДДС. Звонки принимаются круглосуточно по номеру телефона 051. Все поступившие сообщения передаются в администрацию города для принятия мер.

В мэрии напомнили, сотрудники комитета ЖКХ и управления по делам ГО и ЧС ежедневно инспектируют троллейбусы и автобусы. Они проверяют регулярность санитарной обработки салонов, наличие дезинфицирующих средств, "масочный режим".

Ранее в Карелии депутат заявила про опасность троллейбусов.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.05.2020, 12:35
Охотники в Карелии боятся, что новые правила охоты развяжут руки браконьерам
26.05.2020, 09:19
Пенсионный возраст, возможно, придется снижать обратно из-за роста безработицы
29.05.2020, 17:15
Кому нужна такая охота?
29.05.2020, 09:02
Два автомобиля столкнулись в Петрозаводске (ВИДЕО)
26.05.2020, 11:01
В России за сутки умерло и выздоровело рекордное число инфицированных коронавирусом
28.05.2020, 11:18
Женщину сбили в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 14:23
Обществоведение
"Мы научимся его побеждать"  1
Провели целый день с министром здравоохранения Карелии Михаилом Охлопковым и узнали, как это – быть на передовой борьбы с эпидемией.
Таежный клещ идет на Запад
Сегодня 12:00
Кому нужна такая охота? 4
29.05.2020 17:15
"На весах была судьба деревенского мужичка" 23
29.05.2020 15:57
"Мы задали высокую планку качественной офтальмологической помощи"
29.05.2020 15:00
Вся аналитика

Чтиво

29.05.2020 13:32
Без политики
Тестирование на антитела IgM и IgG начнётся в Петрозаводске с 27 мая
"Клиники на Чайкиной" открывают запись на экспресс-анализ на антитела IgM и IgG к коронавирусу COVID-19 с применением высокочувствительной тест-системы SARS-CoV-2 Antibody Test.
В ТРЦ "Тетрис" открылся мебельный салон "МатрасовЪ"
29.05.2020 13:31
Сеть продуктовых магазинов "Перекресток" запустила масштабную акцию
29.05.2020 10:24
архив чтиво

Медиа

Автобусы без антисептиков ездят по Петрозаводску
28.05.2020 16:04
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»