Жителям Петрозаводска расскажут об экологичном образе жизни

Городской молодежный экологический фестиваль Green Apple пройдет 8 июня на территории арт-пространства "Двор", рассказали в Центре развития добровольчества Карелии.

Фестиваль Green Apple объединит неравнодушных горожан, эко-активистов и успешные городские проекты в области экологии.

Участников ждёт насыщенная программа: экологические мастер-класс, лекции от горожан, которые уже приобщились к экологичному образу жизни и встречи с представителями городских экологических проектов.

На фестивале можно будет приобрести продукцию эко-ориентированного бизнеса и социально-ориентированных НКО, а также принять участие в городском "Эко-баттле" (сдать пластиковые бутылки, алюминий и макулатуру на переработку), отдать ненужные вещи и старую технику на благотворительность.

Фестивальный день завершится музыкальным квартирником, в котором примут участие молодежные музыкальные группы города.

"Очень здорово, что людей, заинтересованных в экологичном и осознанном образе жизни, с каждым днём становится больше. На фестивале мы постарались собрать все самые интересные городские проекты, чтобы показать, что жить экологично не сложно, а очень интересно", – рассказывает координатор проекта Дарья Егорова.

Молодежный экологический фестиваль Green Apple откроет двери для гостей в 16.00 во дворе ДЮЦ на пр. Невского, 71.



Подробнее о фестивале в группе проекта.