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Новости. Культура
10:00, 24 Февраля 2018

Жителям Петрозаводска расскажут про тело и секс

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Сегодня психиатр прочитает жителям карельской столицы лекцию для взрослых.

Врач-психиатр и научный журналист Виктор Лебедев прочитает лекцию "Тело и секс" сегодня в петрозаводском клубе Agriculture_club.

Сообщается, что  лекция будет посвящена сексуальности и телесности в жизни человека. На ней предполагается обсудить  изменения в этой сфере человеческой жизни в течение нескольких столетий.

Автор лекции поговорит со слушателями о сексуальном просвещении, нормальности и ненормальности разных форм сексуального поведения в настоящее время. 

Лекция имеет возрастное ограничение: 18+. В этой связи на входе организаторы мероприятия обещают проверять документы, удостоверяющие личность.

Начало мероприятия в 15:00.

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