Жителям поселка в Карелии купят автоцистерну для перевозки питьевой воды

В поселке Поросозеро Суоярвского района в октябре появится автоцистерны для перевозки питьевой воды.

Как сообщается в официальном паблике администрации Суоярвского района, муниципалитету выделены средства из бюджета республики на покупку автоцистерны, которую планируется использовать для нужд Поросозера.

«12 августа 2021 проведен аукцион, в ближайшее время планируется заключить договор на поставку автоцистерны. Срок поставки – 45 дней с момента заключения договора. Администрация Суоярвского района рассчитывает, что до конца октября 2021 года новая автоцистерна будет доставлена в Суоярви и передана в Поросозерское сельское поселение», - говорится в сообщении администрации.

Напомним, в прошлом году жители поселка Поросозеро остались без воды из-за аварии на трубопроводе.