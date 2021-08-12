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Жителям поселка в Карелии купят автоцистерну для перевозки питьевой воды

Новости. Общество
16:38, 15 Августа 2021
фото: smolnarod.ru/Людмила Рыжикова

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В поселке Поросозеро Суоярвского района в октябре появится автоцистерны для перевозки питьевой воды.

Как сообщается в официальном паблике администрации Суоярвского района, муниципалитету выделены средства из бюджета республики на покупку автоцистерны, которую планируется использовать для нужд Поросозера.

«12 августа 2021 проведен аукцион, в ближайшее время планируется заключить договор на поставку автоцистерны. Срок поставки – 45 дней с момента заключения договора. Администрация Суоярвского района рассчитывает, что до конца октября 2021 года новая автоцистерна будет доставлена в Суоярви и передана в Поросозерское сельское поселение», - говорится в сообщении администрации.

Напомним, в прошлом году жители поселка Поросозеро остались без воды из-за аварии на трубопроводе.

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Комментарии

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udo
2021-08-15 16:50:30
ЯПлакаль. :)
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