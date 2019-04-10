Жителям Пряжи сделали перерасчет за воду после вмешательства прокуратуры

По требованию прокурора Пряжинского района гражданам произведен перерасчет платы за услугу водоснабжения в связи с превышением сроков устранения аварии на сетях водоснабжения.

Прокуратура Пряжинского района провела проверку информации о перерывах в оказании услуг водоснабжения потребителям в Пряже с 5 по 7 марта.

Как показала проверка, при устранении аварии на сетях водоснабжения организация, обеспечивающая питьевой водой население, превысила допустимую законодательством продолжительность перерыва в оказании услуг водоснабжения.

Прокурор района внес руководителю предприятия представление об устранении нарушений закона, после чего в тот же день бесперебойное водоснабжение было восстановлено.

По требованию прокуратуры гражданам произведен перерасчет платы, виновный в несвоевременном устранении аварии сотрудник организации привлечен к дисциплинарной ответственности.