Жителям района Карелии вернули более 128 тысяч за ЖКУ

Жителям многоквартирного дома в Сортавале произведен перерасчет по плате за коммунальную услугу, сообщили в Госстройнадзоре Карелии.

Нарушения в начислении платы за коммунальную услугу по холодному водоснабжению за общедомовые нужды в феврале, апреле, мае и сентябре были зафиксированы республиканским надзорным ведомством.

В результате произведен перерасчет платы: полная сумма перерасчета жильцам дома и возврата собственникам многоквартирного дома составила свыше 128 тысяч рублей.

Обратившемуся в Комитет за защитой своих прав по вопросам начисления платы за ЖКУ заявителю из Сортавалы возвращено свыше 21 тысячи рублей.