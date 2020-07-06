Жителям восточных районов Карелии прогнозируют эпичную грозу

Завтра на восточной границе Карелии ожидаются грозы.

"Очень жаркий и раскаленный воздух, который сейчас плавит южные города Европейской части России, где температура достигает +41 градуса, завтра двинется на север. Атмосферный фронт, разделяющий влажную и прохладную Атлантику и пекло с юга будет проходить прямо через Карелию", – сообщается в паблике "Погода Петрозаводска и Карелии".

Грозы пойдут по востоку республики. Пудожский район должен будет попасть под хорошую раздачу, ибо такие большие контрасты температур у нас встречаются весьма нечасто.