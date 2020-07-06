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Жителям восточных районов Карелии прогнозируют эпичную грозу

Новости. Погода
15:11, 07 Июля 2020
фото: © pixabay.com
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Завтра на восточной границе Карелии ожидаются грозы.

"Очень жаркий и раскаленный воздух, который сейчас плавит южные города Европейской части России, где температура достигает +41 градуса, завтра двинется на север. Атмосферный фронт, разделяющий влажную и прохладную Атлантику и пекло с юга будет проходить прямо через Карелию", – сообщается в паблике "Погода Петрозаводска и Карелии".

Грозы пойдут по востоку республики. Пудожский район должен будет попасть под хорошую раздачу, ибо такие большие контрасты температур у нас встречаются весьма нечасто.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-07-07 16:29:46
Известные карельские фотографы уже в очередь выстроились, дабы грозу сфотографировать и фоточки в интернетиках выложить.
новый
2020-07-07 15:43:31
Обязательно кто-нибудь в озеро на корыте выпрется. К гадалке не ходи.
Бездельник
2020-07-07 15:33:59
Эпи?чный

1.Связанный, соотносящийся по значению с существительным эпос.

2.Свойственный эпосу как ряду связанных между собою исторических событий, отличающихся значительностью, величием; эпический.

3.Величественно-спокойный.

4.Преисполненный значительности, героизма.

5.Исключительный, поразительный, необыкновенный; фантастический, легендарный.

Автор наверное имел ввиду что-то из 5 пункта :)
новый
2020-07-07 15:20:04
В чем эпичность ? В Пудожском районе ? Пудож знаменит
In
2020-07-07 15:29:34
новый, либерасты виноваты ,что такая погода . )))
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