Жителю Карелии грозит 15 лет колонии за жестокое убийство хозяина застолья

В Сортавальском районе перед судом предстанет 48-летний мужчина, который обвиняется в убийстве своего собутыльника, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в ноябре 2019 года обвиняемый распивал спиртное у своего знакомого в поселке Вяртсиля. В ходе застолья мужчины поссорились, и обвиняемый с ножом напал на хозяина квартиры, причинив ему множественные ранения. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, а обвиняемый скрылся, но был задержан.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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