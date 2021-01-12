Жителю Карелии грозит 15 лет за попытку прирезать знакомого

В Сегеже перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в покушении на убийство, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, днем в сентябре 2020 года 34-летний житель Сегежи, находясь дома в городе, во время ссоры напал на своего знакомого с ножом и нанес ему множественные колото-резаные ранения. Мужчина оказал активное сопротивление, поэтому нападавший не смог его убить.

В результате потерпевший был доставлен в больницу, где ему была оказана квалифицированная медицинская помощь, и он остался жив.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.