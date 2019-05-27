Жителю Карелии грозит 5 лет колонии за избиение полицейского

Мужчину доставили в Сортавальскую ЦРБ с признаками наркотического опьянения, где он и напал на полицейского, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в апреле 38-летний мужчина с признаками наркотического опьянения был доставлен сотрудниками полиции в Сортавальскую ЦРБ для проведения медицинского освидетельствования.

Находясь в помещении приемного покоя, обвиняемый повел себя агрессивно и ударил одного из сотрудников полиции, причинив ему телесные повреждения.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет.