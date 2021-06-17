Жителю Карелии грозит срок за нападение на полицейского

В Пряжинском районе местный житель может лишиться свободы из-за попытки избить полицейского, сообщили в Следкоме Карелии.

В июне 2021 года, по версии следствия, сотрудник полиции по служебной необходимости прибыл в одну из квартир поселка Эссойла Пряжинского района. Находившийся там 42-летний местный житель оказал сопротивление и попытался избить полицейского, но после применения физической силы был доставлен в отдел полиции.

В настоящее время проводится следствие, нападавшему грозит лишение свободы на срок до 5 лет.