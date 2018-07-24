Жителю Карелии не дали ввезти корюшку из Финляндии

Сотрудники управления Россельхознадзора завели дело на жителя Карелии, который хотел ввезти 700 граммов свежемороженой корюшки из Финляндии.

По данным ведомства, 20 июля житель поселка Салми возвращался из Финляндии. Через пункт пропуска "Вяртсиля" в ручной клади в термосумке он хотел перевезти свежемороженую корюшку, которая не прошла термическую обработку, не имела маркировки завода-изготовителя. Груз следовал без разрешения Россельхознадзора и ветеринарного сертификата страны-отправителя.

В объяснении в протоколе об административном правонарушении гражданин указал, что не знал о правилах ввоза сырой животноводческой продукции. За выявленное нарушение требований действующего законодательства физическое лицо привлечено к административной ответственности по ч.1 ст.10.6 КоАП РФ "Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил", - рассказали в ведомстве.

Вся продукция была возвращена в Финляндию. Гражданину также придется заплатить административный штраф в 500 рублей.