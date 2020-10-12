Жителю Карелии, обматерившему судью, грозит арест

За неуважение к суду петрозаводчанину грозит полгода ареста, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 37-летний петрозаводчанин, находясь в помещении мирового суда Петрозаводска, во время рассмотрения в отношении него дела об административном правонарушении, оскорбил судью в грубой нецензурной форме.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде ареста на срок до 6 месяцев.