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Жителю Карелии по заявлению экс-жены проиндексировали алименты, и образовалась задолженность в полмиллиона рублей

Новости. Общество
14:20, 02 Февраля 2022
фото: © yanalya / freepik

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В Медвежьегорском районе местный житель, которому проиндексировали алименты, не согласился с приставами, но долги все равно выплатил, чтобы выехать за границу, сообщили в УФССП Карелии.

В отделении судебных приставов по Медвежьегорскому району находится исполнительное производство о взыскании алиментов с должника. Согласно решению суда, алименты должны взыскиваться в твердой денежной форме в соответствии с требованиями действующего законодательства и подлежат индексации пропорционально росту величины прожиточного минимума.

Должник ежемесячно уплачивал алименты, но в размере, установленном решением суда. Взыскатель обратился к судебному приставу-исполнителю с заявлением об индексации за весь период взыскания алиментов, а именно, с 2011 года. Постановлением судебного пристава индексация алиментов была сделана. В результате произведенной задолженности, с учетом оплаты алиментов, которая составила более 1 млн рублей, образовалась задолженность в сумме 500 тысяч рублей.

Должник, не согласившись с произведенной индексацией и расчетом задолженности, обжаловал действия судебного пристава-исполнителя в суде. Решение суда было оставлено без изменения апелляционным определением Верховного суда РК, а действия сотрудника службы признаны законными.

Должник в целях беспрепятственного выезда за пределы Российской Федерации оплатил всю сумму долга, а также исполнительский сбор.

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