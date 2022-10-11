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Энергетики выставили жителю Карелии счет на 12 млн рублей за подключение к сетям

Новости. Общество
12:40, 14 Октября 2022
фото: © tomita / bzns.media

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Прионежская сетевая компания выставила потребителю за подключение к электросетям счет на 12,6 млн рублей вместо 51 тысячи, сообщили в УФАС Карелии.

В антимонопольную службу Карелии обратился местный житель с жалобой на Прионежскую сетевую компанию. По словам мужчины, за подключение к электрическим сетям энергетики запросили с него огромную сумму.

Как выяснили в УФАС Карелии, жителю региона пришел счет на 12,6 млн рублей. В него ПСК включила расходы на строительство энергосетевых объектов. 

При этом, согласно закону об электроэнергетике, с 1 октября 2017 года по 30 июня 2022 года такие расходы в счет включать нельзя. Мужчина должен был заплатить всего 51 тысячу рублей, поскольку подал заявку на подключение 20 июня этого года. 

Антимонопольщики потребовали нарушение устранить. По результатам рассмотрения административного дела АО «ПСК» оштрафовали на 850 тысяч рублей.




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