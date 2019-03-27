Жителю Карелии продали несуществующий станок

Пудожанина обманул житель Подольска, который через Интернет продал ему несуществующий токарный станок, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Пудожского района от местного жителя поступило обращение о хищении денежных средств в размере 22 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что потерпевший увидел в Интернете объявление о продаже токарного станка. В онлайн-переписке он договорился о покупке товара и перевел деньги на карту продавца. Однако в указанные сроки посылку не получил, после чего обратился в полицию.

Сотрудниками уголовного розыска был установлен подозреваемый - ранее судимый 33-летний житель Подольска. По имеющейся информации, он причастен к совершению ряда аналогичных преступных деяний. Он размещал объявления о продаже несуществующего имущества в Интернете, находил потенциальных покупателей, передавал им реквизиты банковской карты для оплаты. Однако после получения денежных средств, недобросовестный продавец переставал выходить на связь.

По факту хищения денежных средств путем обмана возбуждено уголовное дело.

Полиция Карелии рекомендует не оплачивать посылку, содержимое которой вы не можете проверить.