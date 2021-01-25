Суд в Карелии наказал водителя, который чуть не убил в ДТП ребенка

Житель поселка Пяльма Пудожского района, совершивший ДТП с пострадавшими, ограничен в свободе и лишен водительских прав, сообщил Пудожский районный суд.

Житель поселка Пяльма в апреле 2019 года направлялся на своем автомобиле по федеральной трассе "Вологда-Медвежьегорск" в сторону Пудожа. С ним было четыре пассажира в салоне. На скорости около 100 км/ч он подъехал к месту проведения работ по уборке проезжей части. Увидев облако пыли от работы техники, мужчина не снизил скорость и не остановил машину. В итоге совершил столкновение с трактором, движущимся в попутном направлении.

В результате удара несовершеннолетний пассажир, сидевший на переднем сиденье, пристегнутый ремнем безопасности, получил открытый перелом черепа и другие опасные для жизни травмы. Пассажир, сидевший на заднем сиденье справа, был не пристегнут. Он получил закрытый перелом черепа, а также множественные переломы и ушибы.

Водитель вину в совершении преступления не признал. Заявив, что в совершении ДТП виновна организация, производившая дорожные работы. По его мнению, работники предприятия должны были выставить предупреждающие знаки.

Но Пудожский районный суд признал водителя виновным. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год с лишением водительских прав также на 1 год.