Жителю Карелии не разрешили продать землю до погашения долга

Мужчине пришлось погасить долги не только по арендным платежам и налогам, но и исполнительский сбор, сообщили в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Карелии.

Житель Питкярантского района задолжал по налоговым и арендным платежам более 280 тысяч рублей, и приставы заставили его погасить долг.

"По месту регистрации должник не проживал, официально не работал, задолженность оплачивал хаотично и небольшими суммами", — сообщает пресс-служба ведомства.

Судебный пристав-исполнитель выяснил, что у мужчины есть земельный участок, который тот хотел продать, и запретил сделку.

Должнику пришлось погасить весь остаток задолженности, более 100 тысяч рублей, а так же оплатить исполнительский сбор.