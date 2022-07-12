Жителю Карелии, забывшему оплатить 10 штрафов, приставы запретили продавать автомобиль

В Пряжинском районе должник погасил сразу 10 штрафов, когда не смог продать автомобиль, сообщили в УФССП Карелии.

На исполнении отделении судебных пристав по Пряжинскому району находилось сводное производство в отношении местного жителя о взыскании задолженности по 10 административным штрафам.

В соответствии с требованиями законодательства судебный пристав вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении транспортных средств, которыми обладал должник.

Неплательщик обратился в органы ГИБДД, чтобы перерегистрировать право собственности на транспортное средство в связи с предстоящей продажей автомобиля, но в этом ему было отказано. После чего должником в полном объеме погашена задолженность по исполнительным производствам.

В УФССП напомнили, что проверить наличие или отсутствие задолженности можно с помощью портала gosuslugi.ru, он-лайн сервиса на сайте Госавтоинспекции МВД России, а также с помощью сервиса ФССП России «Банк данных исполнительных производств».