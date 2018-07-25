Жителю Ленобласти не разрешили ввезти в Карелию 30 кг финских продуктов

Рыбу, мясо и молоко жителю Ленинградской области пришлось вернуть в Финляндию, сообщили управлении Россельхознадзора Карелии.

На минувшей неделе, 20 июля, житель города Пушкин Ленинградской области, возвращаясь из Финляндии через пограничный пункт "Вяртсиля", перевозил в ручной клади сыры, молоко сгущенное, йогурт, сливочное масло общим весом 20,494 кг.

Также турист из Ленобласти закупил в Суоми колбасу, сосиски, сардельки общим весом 6,430кг и копченую рыбу весом 1,967кг.

В результате набрал продуктов на 28 кг 891гр, что является превышением нормы ввоза, поэтому перевес - 23 кг 891гр по закону пришлось вернуть в Финляндию.

В отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении, ему придется заплатить штраф в размере 500 рублей.