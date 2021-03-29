Жителю Петрозаводска, мечтавшему о видеокарте, мошенник отправил сломанный фотоаппарат

Петрозаводчанин лишился денег, совершая покупку через интернет, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от 34-летнего горожанина: у него обманным путем похитили пять с половиной тысяч рублей.

Как выяснилось, еще в январе мужчина нашел на одном из сайтов объявление о продаже видеокарты и решил ее приобрести. Продавец обещал выслать товар почтой, но попросил полностью его оплатить. Покупатель согласился с данным условием и перевел необходимую сумму на счёт контрагента. В итоге посылку он получил, однако вместо видеокарты в ней оказался старый сломанный фотоаппарат.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 18-летний житель Москвы. Он признался, что изначально не имел преступного умысла и действительно собирался продать петрозаводчанину устройство. Однако, когда тот уже перечислил деньги, появился второй потенциальный покупатель. В итоге техника была продана другому. Таким образом, юноша получил доход дважды.

В настоящее время по статье "мошенничество" возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.