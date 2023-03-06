Жительниц Карелии, служащих в тюремной системе, поздравили танцами и фильмом

В учреждениях ФСИН России по Карелии встретили канун Международного женского дня.

В УФСИН Карелии поздравили женщин с наступающим 8 марта.



Так, в отделе по конвоированию провели танцевальный мастер-класс.



«На нем очаровательные дамы смогли освоить раскрывающие женскую природу движения латины, а после их обучили создавать вкусные букеты из сладостей», - говорится в пресс-службе ведомства.



В СИЗО-1 Петрозаводска сотрудники подготовили для своих коллег видеофильм, после просмотра которого организовали чаепитие.



В седьмой исправительной колонии на торжественном собрании выступил ветеран учреждения Александр Сунозин. Он исполнил для гостей песни о любви, говорится в сообщении пресс-службы УФСИН Карелии.