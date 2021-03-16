Жительница Финляндии незаконно вывозила собак из России для продажи в соцсетях

Женщине грозит условное тюремное заключение за жестокое обращение с животными.

Жительница Хельсинки предстанет перед судом по обвинению в жестоком обращении с животными. Как сообщила финская телекомпания Yle, в 2018-2019 годах жительница Хельсинки незаконно перевезла в Финляндию около 30 собак. Большинство животных были доставлены в страну из России через Эстонию в обход таможни. По данным полиции, обвиняемая торговала собаками в социальных сетях и на интернет-форумах.

В ходе проверки, которую полицейские провели вместе с сотрудниками ветеринарной службы, в квартире женщины было обнаружено 26 животных, находившихся в настолько тяжелом состоянии, что их пришлось усыпить. Собак держали закрытыми в тесных клетках и переносках, а также в туалете в квартире, они зачастую вынуждены были спать в собственных фекалиях.

Обвинение требует приговорить женщину к условному сроку, штрафам и запрету на содержание домашних животных.