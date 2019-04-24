Жительница Карелии через суд добилась выплаты зарплаты за полгода

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Компания задолжала женщине более 250 тысяч рублей за полгода, сообщили в прокуратуре Карелии.
В прокуратуру Сегежского района обратилась местная жительница, которой предприятие не выплачивало заработную плату с мая по декабрь.
По результатам проведенной проверки прокуратура района направила в суд исковое заявление в защиту трудовых прав заявительницы с требованием о взыскании с работодателя задолженности в размере более 250 тысяч рублей.
Предприятие выплатило женщине долг и компенсацию в 20 тысяч рублей.
Решение суда вступило в законную силу.
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