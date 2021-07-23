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Жительница Карелии хотела продать холодильник, а потом узнала, что на ее имя мошенники оформили кредит

Новости. Криминал
10:37, 24 Июля 2021
фото: © Сергей Коньков/ТАСС

В полицию Петрозаводску обратилась 54-летняя жительница города - она рассказала, что мошенники оформили на её имя кредитную карту с лимитом в 50 тыс. рублей и похитили эти деньги.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

По словам потерпевшей, на одном из популярных сайтов объявлений её сын разместил информацию о продаже холодильника. «Потенциальный покупатель» связался с продавцом по телефону, сказал, что готов приобрести товар и попросил сообщить реквизиты счёта для внесения предоплаты. Владелец холодильника назвал номер счёта своей мамы. 

Спустя некоторое время покупатель вновь объявился и сказал, что при совершении денежного перевода якобы произошёл сбой. Сын потерпевшей сообщил мошеннику телефонный номер своей матери. Тот позвонил женщине и выведал у нее логин и пароль к личному кабинету в онлайн-банке.

Заподозрив неладное, она проверила личный кабинет и увидела, что на ее имя была офомлена кредитная карта на 50 тыс рублей, и деньги с нее уже списаны.

«Полиция Карелии призывает жителей региона быть бдительными! Помните никогда и никому нельзя сообщать логины, пароли и коды доступа для входа в личные кабинеты интернет-банков. Если неизвестные просят вас выполнить вышеперечисленные действия, немедленно завершите разговор», — говорится в сообщении МВД.

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