Жительница Карелии избила чайником дочь своей подруги

С переломом носа девушка обратилась к врачам, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Сортавальского района обратилась 21-летняя девушка, сообщившая о нападении на нее.

По словам потерпевшей, вечером в районе 23.00 она гостила у свое бабушки, когда в квартиру позвонили. На пороге стояла пьяная подруга ее матери, просившая о ночлеге. Девушка отказала, и начался конфликт. Во время ссоры 35-летняя непрошенная гостья проникла на кухню, схватила электрический чайник и несколько раз ударила дочь своей подруги по лицу, после чего ретировалась.

Девушка в дальнейшем обратилась к врачам, которые диагностировали у нее перелом костей носа. В отношении обидчицы было возбуждено уголовное дело. Фигурантка дала признательные показания, ей грозит до двух лет лишения свободы. Дознание продолжается.