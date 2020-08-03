Жительница Карелии лишилась более полумиллиона рублей, разместив объявление в Сети

В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась жительница Кондопоги, сообщили в МВД Карелии.

На площадке бесплатных объявлений она разместила анонс о продаже мебели. Утром позвонил мужчина и сообщил, что ему товар нравится, а потому он сейчас переведет требуемую сумму. Узнав данные карты, покупатель вскоре опять потревожил жительницу Кондопоги. Он пояснил, что ошибочно перечислил большую сумму.



Незнакомец так запутал женщину, что она через банкомат перевела на посторонние мобильные номера более 190 тысяч рублей.

На этом обман не закончился. Вскоре выяснилось, что фальшивый покупатель получил доступ к личному кабинету кондопожанки и оформил онлайн-кредит на 367 тысяч рублей и вывел деньги на подконтрольные ему счета.



В итоге жительница Карелии лишилась более 560 тысяч рублей.

Проводится проверка.



Полиция Карелии настоятельно рекомендует всем, кто пользуется современными финансовыми и сетевыми продуктами, тщательно изучить основы безопасного ведения дел.



Ранее мошенники придумали для жителей Карелии новый способ обмана и успешно его реализовали.