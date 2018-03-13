Жительница Карелии лишилась на улице крупной суммы и документов

Пенсионерку из Питкяранты ограбил ранее судимый мужчина.

Как сообщили в МВД Карелии, дежурную часть полиции по Питкярантскому району с заявлением о грабеже обратилась 66-летняя местная жительница. Она рассказала, что шла по улице, когда к ней подбежал злоумышленник, выхватил из рук сумку и скрылся во дворах. В похищенной сумке находились 23 тысячи рублей и документы, принадлежащие заявительнице.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Ии оказался 35-летний ранее судимый житель Питкяранты. Он дал признательные показания и вернул похищенные сумку, кошелек и документы. Фигурант обязуется возместить причиненный материальный ущерб.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса РФ, которое находится в производстве дознавателей отделения полиции.