Жительница Карелии напоила и обокрала туриста из Подмосковья

В полицию Прионежского района обратился 34-летний житель Подмосковья, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина путешествовал по Карелии автостопом. В одной из деревень он познакомился с местными жителями. Те пригласили его выпить. Когда мужчина пришел в себя, рядом не оказалось ни новых знакомых, ни купленных ранее вещей, ни кошелька. Ущерб превысил более 10 тысяч рублей.

Полицейские установили подозреваемую в краже. 47-летняя местная жительница призналась, что деньги потратила на спиртное.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее юный житель Карелии украл у женщины дорогой мотор.