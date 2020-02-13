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Жительница Карелии напоила и обокрала туриста из Подмосковья

Новости. Криминал
09:18, 14 Февраля 2020
фото: © pixabay.com
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В полицию Прионежского района обратился 34-летний житель Подмосковья, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина путешествовал по Карелии автостопом. В одной из деревень он познакомился с местными жителями. Те пригласили его выпить. Когда мужчина пришел в себя, рядом не оказалось ни новых знакомых, ни купленных ранее вещей, ни кошелька. Ущерб превысил более 10 тысяч рублей.

Полицейские установили подозреваемую в краже. 47-летняя местная жительница призналась, что деньги потратила на спиртное. 

Возбуждено уголовное дело.

Ранее юный житель Карелии украл у женщины дорогой мотор.

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Комментарии

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кир
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