Юный житель Карелии украл у женщины дорогой мотор

В полицию Муезерского района с заявлением о краже обратилась местная жительница, сообщили в МВД Карелии.

У нее украли лодочный мотор почти за 75 тысяч рублей.

Оперативники выяснили, что мотор заявительница хранила в гараже на берегу озера.



Неизвестный повредил стены, проник внутрь и похитил мотор.

Полицейские установили, что к краже причастен 22-летний местный житель. Злоумышленник оставил мотор на хранении у знакомого, так как не успел продать из-за работы.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее петрозаводчанин обзавелся новым телефоном в обмен на краденый мотор.