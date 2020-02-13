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Юный житель Карелии украл у женщины дорогой мотор

Новости. Криминал
18:40, 13 Февраля 2020
фото: © pixabay
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В полицию Муезерского района с заявлением о краже обратилась местная жительница, сообщили в МВД Карелии.

У нее украли лодочный мотор почти за 75 тысяч рублей.

Оперативники выяснили, что мотор заявительница хранила в гараже на берегу озера.

Неизвестный повредил стены, проник внутрь и похитил мотор.

Полицейские установили, что к краже причастен 22-летний местный житель. Злоумышленник оставил мотор на хранении у  знакомого, так как не успел продать из-за работы.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее петрозаводчанин обзавелся новым телефоном в обмен на краденый мотор.

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