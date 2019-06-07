Жительница Карелии обокрала коллегу

Женщина украла у коллеги телефон, пока тот не видел, сообщили в МВД Карелии.

Житель Кондопоги обратился в полицию с заявлением о хищении мобильного телефона. Заявитель рассказал, что он периодически на работе заряжает устройство связи.

Вернувшись домой, мужчина обнаружил, что телефона нет.

Сотрудники угрозыска установили подозреваемую. Ею оказалась 50-летняя коллега потерпевшего. Как впоследствии пояснила женщина полицейским, что именно она нашла телефон и стала им пользоваться в собственных целях.

Возбуждено уголовное дело.