Жительница Карелии обокрала спящую сестру ради выпивки

В полиции Прионежского района возбуждено уголовное дело по факту кражи с банковского счета, сообщили в МВД Карелии.

У сельской жительницы одну тысячу рублей.

Куда исчезли ее деньги, женщина не знала. Пришла в полицию за помощью, думала, что это мошенники дистанционно получили доступ к счету.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой – 43-летней сестры заявительницы. Будучи в гостях у родственницы, где они вместе распивали спиртное, подозреваемая просила деньги в долг. Однако сестра ей в этом отказала, так как понимала, что назад их не получит. Тогда сельчанка дождалась пока хозяйка квартиры уснет и взяла ее телефон. С помощью услуги удаленного доступа к счету перевела тысячу рублей на счет своего знакомого. Позже деньги потратила их на алкоголь.

Ранее молодая петрозаводчанка обокрала магазин, пока ее спутник отвлекал продавцов.