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Жительница Карелии обокрала спящую сестру ради выпивки

Новости. Криминал
18:40, 29 Июля 2020
фото: © shutterstock.com/Africa Studio
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В полиции Прионежского района возбуждено уголовное дело по факту кражи с банковского счета, сообщили в МВД Карелии.

У сельской жительницы одну тысячу рублей.

Куда исчезли ее деньги, женщина не знала. Пришла в полицию за помощью, думала, что это мошенники дистанционно получили доступ к счету. 

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой – 43-летней сестры заявительницы. Будучи в гостях у родственницы, где они вместе распивали спиртное, подозреваемая просила деньги в долг. Однако сестра ей в этом отказала, так как понимала, что назад их не получит. Тогда сельчанка дождалась пока хозяйка квартиры уснет и взяла ее телефон. С помощью услуги удаленного доступа к счету перевела тысячу рублей на счет своего знакомого. Позже деньги потратила их на алкоголь.

Ранее молодая петрозаводчанка обокрала магазин, пока ее спутник отвлекал продавцов.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-07-29 19:03:59
Про зеков и пьяниц - это наша среда обитания, духовное пространство. Противно. Зомбируют каждый день.
Гость
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