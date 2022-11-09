Жительница Карелии, обвиняемая в убийстве мужа, согласилась с арестом

Суд решил, что обвиняемая на свободе может продолжить заниматься преступной деятельностью, сообщили на сайте инстанции.
Беломорский районный суд продлил на 1 месяц арест местной жительнице, обвиняемой в убийстве своего мужа.
По версии следствия, женщина в пьяном состоянии поссорилась с супругом и ударила его ножом в грудь. Одного удара хватило для смерти мужчины.
Суд признал, что обвиняемая, находясь на свободе, может продолжить заниматься преступной деятельностью, скрыться от следствия и суда.
Женщина и ее защитник не стали возражать против продления срока содержания под стражей до середины декабря.
Постановление суда не вступило в законную силу.
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