Жительница Карелии осталась без денег из-за желания сына продать костюм

В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась жительница Кондопоги, сообщили в МВД Карелии.

Житель Петрозаводска решил продать ненужный костюм и выставил объявление в Интернете. Покупатель нашелся. Звонивший представился работником комиссионного магазина и пояснил, что готов прямо сейчас выкупить одежду, но перевести деньги желает лишь на счета в определенных банках.

Горожанин не заподозрил неладное. Вспомнив, что у матери, проживающей в Кондопоге, счет открыт как раз в названном банке, он переадресовал незнакомца на нее. Тот в разговоре выманил реквизиты карты и коды из смс, а после списал все сбережения – 25 тысяч рублей.



В настоящее время проводится проверка.

Ранее пенсионерка из Петрозаводска перевела мошенникам более полумиллиона рублей.