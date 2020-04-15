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Жительница Карелии осталась без денег из-за желания сына продать костюм

Новости. Криминал
12:35, 16 Апреля 2020
фото: © pixabay.com
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В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась жительница Кондопоги, сообщили в МВД Карелии.

Житель Петрозаводска решил продать ненужный костюм и выставил объявление в Интернете. Покупатель нашелся. Звонивший представился работником комиссионного магазина и пояснил, что готов прямо сейчас выкупить одежду, но перевести деньги желает лишь на счета в определенных банках.

Горожанин не заподозрил неладное. Вспомнив, что у матери, проживающей в Кондопоге, счет открыт как раз в названном банке, он переадресовал незнакомца на нее. Тот в разговоре выманил реквизиты карты и коды из смс, а после списал все сбережения – 25 тысяч рублей. 

В настоящее время проводится проверка.

Ранее пенсионерка из Петрозаводска перевела мошенникам более полумиллиона рублей.

 

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