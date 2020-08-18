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Жительница Карелии, мечтавшая о новом гардеробе, лишилась денег

Новости. Криминал
15:37, 19 Августа 2020
фото: © pixabay.com
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Жительницы нескольких районов республики пострадали от рук мошенников, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Муезерского района обратилась 19-летняя девушка и сообщила, что ее обманули при совершении покупок в интернете.  В соцсети она нашла группу, в которой предлагали приобретать одежду по очень выгодным ценам.

Девушка выбрала два пальто и перевела за них около 5 тысяч рублей. Ожидание в несколько недель подтолкнуло её на дополнительную проверку. Так выяснилось, что страница группы исчезла, а в сети нашлось немало отзывов от тех, кто не получил ни одежду, ни возврата денег.

А в полицию Прионежского района с просьбой привлечь злоумышленников к ответственности пришла 48-летняя гражданка. Ей по телефону позвонили якобы из банка. Неизвестный сообщил, что подозрительный человек оформил на жительницу Карелии кредит в 340 тысяч рублей и пытается вывести деньги со счета. Женщину убедили оформить кредит более чем на 100 тысяч рублей и перевести на сторонний счет.

Полиция Карелии напоминает – тщательные многократные проверки информации и контроль за эмоциями – лучшие проводники в мире современных технологий.

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